Oficiul franco-german pentru tineret organizeaza o intalnire internationala a tinerilor cu tema "Razboi si munca internationala pentru pace", in perioada 14 -18 noiembrie, la Berlin, se arata intr-un comunicat al Ambasadei Republicii Federale Germania in Romania, remis miercuri AGERPRES.



Potrivit sursei citate, in cadrul workshop-ului, tineri cu varsta cuprinsa intre 18 si 22 de ani pot discuta si transpune creativ diferite puncte principale ale temei cu reprezentanti din domeniile economic, mass-media, politic si cultural.



Participantilor le este pregatit un program care…