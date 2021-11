Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, a cerut o ședința urgența de coaliție pentru a se discuta alocarile de la rectificarea bugetara. Guvernul anunța insa ca ședința in care urmeaza sa fie adoptata rectificarea bugetara va incepe la ora 12.30, fara a mai aștepta o anaaliza a coaliției. „Sunt resuse…

- Președinții celor trei partide, PNL, PSD și UDMR au programata la ora 12.00 o intalnire la sediul Guvernului in care vor discuta pe marginea rectificarii bugetare, inainte ca aceasta sa fie aprobata in ședința de guvern programata in jurul pranzului, au declarat surse politice pentru Libertatea.Florin…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a solicitat convocarea unei ședințe a liderilor coaliției de guvernare pentru a discuta rectificarea bugetara, inainte ca documentul sa fie aprobat in Guvern. Ministerul Finanțelor a modificat documentul inițial privitor la rectificarea bugetara, de aceea Florin…

- Florin Cîțu l-a sunat luni seara pe președintele USR, Dacian Cioloș, și au stabilit ca vor avea o prima runda de discuții chiar de azi. Potrivit surselor HotNews.ro, premierul interimar l-a sunat luni seara, dupa ședința PNL, pe Marcel Ciolacu pentru a stabili o întâlnire pentru negocieri…

- Executivul a discutat, in ședința de marți, proiectul de ordonanța de urgența pentru rectificarea bugetara.Proiectul pentru rectificare a fost adoptat, potrivit premierului Florin Cițu.Citu a anuntat alocari de 4,5 miliarde de lei pentru a sustine sistemul de sanatate, iar cheltuielile pentru investitii…

- Florin Cițu face declarații, marți, la finalul ședinței de guvern care a avut loc la ora 14:00. Executivul a aprobat in ședința de astazi proiectul de ordonanța de urgența pentru rectificarea bugetara, potrivit unui anunț al guvernului.Principalele declarații ale lui Florin Cițu:In ședința de azi am…

- Intrebat cand va fi aprobata rectificarea bugetara, premierul Florin Cițu a afirmat ca va mai fi o sedința special dedicata acestei teme."Va mai fi o sedinta de guvern pentru aprobarea rectificarii bugetare, saptamana aceasta", a afirmat șeful guvernului.Aproape in paralel, la sediul Guvernului, ministrul…

- Proiectul de rectificare bugetara este din nou de astazi pe masa Guvernului. Se asteapta mai multi bani la Sanatate si la alte ministere, dar proiectul a fost criticat de Consiliul Fiscal care spune ca slabeste consolidarea bugetara. Este insa la un pas de a fi aprobat. Reporter: Petruta Obreja – Rectificarea…