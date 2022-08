Intalnire importanta - Romania apreciaza prezenta militarilor nostri si contributia la BGFP in vederea consolidarii apararii teritoriului NATO“

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a transmis, luni, intr-un mesaj pe Twitter, cu prilejul aniversarii a 25 de ani de Parteneriat strategic, ca Romania nu are un prieten si ca cele doua state impartasesc un angajament comun privind respingerea agresiunii Rusiei in regiune.

- Secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a primit miercuri, 6 iulie, vizita unui grup de studenti ai Georgia Institute of Technology din Atlanta, SUA, aflati in vizita in Romania.Pe timpul intrevederii, secretarul…

- Secretarul de Stat Veaceslav Dobinda a desfașurat o intrevedere cu ambasadorul agreat al Romaniei in Republica Moldova Cristian Leon Țurcanu. Oficialul moldovean a exprimat mulțumiri parții romane pentru sprijinul oferit de Romania proceselor de transformare și modernizare europeana a țarii noastre…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a declarat vineri, in cadrul mesei rotunde "Black Sea Security Summit", ca Romania saluta faptul ca fortele ruse s-au retras de pe Insula Serpilor, iar aceasta se afla din nou in mainile Ucrainei.…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, s a intalnit joi, 30 iunie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu senatorul Jack Reed, presedinte al Comisiei pentru forte armate din Senatul SUA, informeaza MApN. Agenda discutiilor a cuprins…

- Mircea Geoana a anunțat ca Romania va beneficia de modernizarea armamentului din dotare. In cadrul unui discurs ținut sambata, secretarul general adjunct al NATO i-a indemnat pe tinerii romani sa se inroleze și sa aleaga o cariera militara. Geoana a subliniat ca NATO anticipeaza razboi de lunga durata…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, ca majorarea bugetului Apararii la 2,5% din PIB reprezinta o investitie care trebuie sa recupereze si decalaje din trecut, subliniind insa ca "oamenii sunt cei mai importanti" si este nevoie de militari bine pregatiti si motivati.…

Numarul de militari NATO prezenti in tara noastra este de peste 5.000, a declarat, luni, seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu.