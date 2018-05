Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a venit joi dupa-amiaza la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, unde discuta cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă a ajuns în jurul orei 15,30…

- Premierul Viorica Dancila a venit joi dupa-amiaza in Parlament, unde are o intalnire cu liderul PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia. Dupa discutiile cu Dragnea, premierul ar urma sa se intalneasca, la Palatul Victoria, cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Dancila a venit la Parlament in jurul orei…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni astazi, al Guvern, cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit caruia se va discuta despre inflatie si ROBOR, transmite News.ro . “Dupa intalnirea dintre doamna prim-ministru si domnul guvernator al BNR lumea…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni astazi, al Guvern, cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit caruia se va discuta despre inflatie si ROBOR. "După întâlnirea dintre doamna prim-ministru şi domnul guvernator al BNR lumea…

- "Dupa intalnirea dintre doamna prim-ministru si domnul guvernator al BNR lumea trebuie sa vada ca este o relatie de colaborare. Pe agenda de discutii de joi se vor afla subiecte precum ROBOR, inflatie si alte astfel de subiecte care impreuna dau in economie imaginea noastra macroeconomica. (...)…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, joi, la Palatul Victoria, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Intalnirea va avea loc in cursul zilei de joi, la sediul Guvernului. Printre temele abordate se vor numara nivelul inflatiei si indicele ROBOR.…

- Premierul Viorica Dancila a spus, vineri seara, ca nu va demisiona, ca s-a simtit jignita de aprecierile presedintelui Iohannis si ca va merge mai departe. “Voi merge mai departe. Presedintele nu are atributii in a demite un prim-ministru”, a afirmat Dancila potrivit News.ro. “Categoric nu demisionez.…

- Președintele l-a convocat pe guvernatorul Mugur Isarescu si au discutat despre politica monetara. De acolo a lipsit insa premierul Viorica Dancila pentru ca se afla intr-o deplasare in Israel. Acest subiect a nascut controverse, avand in vedere ca au aparut si unele stenograme care arata discutia…