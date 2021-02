Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din aproximativ douasprezece tari membre ale Uniunii Europene se vor intalni duminica, la Bruxelles, cu doi colaboratori ai opozantului rus Aleksei Navalnii, a anuntat vineri Ministerul lituanian al Afacerilor Externe, relateaza AFP.

- Miniștrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, al Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detenție a opozantului rus Aleksei Navalnii și arestarea...

- Moscova vrea explicații de la Ambasada SUA dupa ce sambata s-au inregistrat cele mai ample proteste din ultimii ani, in intreaga Federație Rusa. Sambata aceasta in Rusia au ieșit in strada masiv demonstranți, din solidaritate cu opozantul Aleksei Navalnii, care a fost arestat duminica trecuta. Ambasada…

- Ambasada SUA la Moscova va trebui sa dea explicatii pentru publicarea pe site-ul sau de internet a "itinerariilor" manifestatiilor opozantilor de sambata, a anuntat Ministerul rus al Afacerilor Externe, care ii va convoca pe diplomatii americani, relateaza AFP."Despre ce e vorba, despre a-i influenta…

- Administratia Vladimir Putin a impus, marti, sanctiuni impotriva unor oficiali din tari ale Uniunii Europene, ca reactie la masuri similare aplicate de Bruxelles impotriva Moscovei dupa atacul care l-a vizat...