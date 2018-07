O intalnire dedicata analizei masurilor luate de autoritati in cazul pestei porcine africane care afecteaza tara noastra se desfasoara marti, de la ora 15,00, la Guvern, au declarat surse guvernamentale. La Palatul Victoria au venit ministrii Agriculturii, Dezvoltarii Regionale, Afacerilor Interne, Sanatatii, Finantelor, Economiei, Apararii, Transporturilor, dar si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si reprezentanti de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Intalnirea de la Palatul Victoria are loc in contextul in care…