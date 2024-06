Întâlnire decisivă: liderii Coaliției stabilesc ziua prezidențialelor Liderii coaliției PSD-PNL se intalnesc marți pentru a discuta despre data alegerilor prezidențiale, in contextul divergențelor dintre cele doua partide cu privire la calendarul electoral. Aceasta discuție a avut loc inaintea ședinței de guvern de miercuri, in cadrul careia trebuia sa fie adoptata o hotarare referitoare la data alegerilor. Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut vineri […] The post Intalnire decisiva: liderii Coaliției stabilesc ziua prezidențialelor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

