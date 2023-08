Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri la Galati despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru „asigurarea continuitatii neintrerupte a exporturilor de cereale ucrainene”. La conferinta de presa pe tema exporturilor agricole ale Ucrainei in cadrul […] The post Intalnire decisiva la Galați: Romania, SUA, CE, Moldova si Ucraina cauta solutii pentru continuarea exporturilor ucrainene de cereale appeared first on Știri online,…