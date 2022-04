Întâlnire de urgență la Kiev! Zelenski: Economia funcționează în ciuda războiului Potrivit liderului de la Kiev, membrii Cabinetului de Miniștri au discutat despre revenirea la munca, stabilitatea macroeconomica, cheltuielile guvernamentale și alte aspecte importante."Economia ucraineana funcționeaza in ciuda razboiului", a spus Zelenski.Președintele Volodimir Zelenski a introdus, pe 24 februarie, respectiv chiar in prima zi a invaziei Rusiei in Ucraina legea marțiala in Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei.Este pentru a doua oara cand Ucraina a declarat legea marțiala, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Ea a mai fost decretata in 2018 de fostul președinte Petro Poroșenko.Ce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a reinviat legea Lend-Lease, o masura din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial care a permis SUA sa realimenteze rapid aliații in lupta impotriva Germaniei naziste, scrie publicația americana Politico . Senatul a adoptat in unanimitate, miercuri tarziu, o legislație majora pentru…

- Vizita congresmanilor americani vine pe fondul razboiului din Ucraina, declanșat de invazia rusa.Romania a cerut suplimentarea trupelor americane și NATO pe teritoriul sau pentru a crește securitatea in fața posturii agresive a Rusiei.

- Negocierile dintre miniștrii de Externe ai Ucrainei și Rusiei, cu participarea omologului lor din Turcia, au inceput la Antalya. Inainte de asta, ministrul turc a discutat cu Dmitri Kuleba. Ulterior, oficialul din Turcia a avut o intrevedere și cu omologul sau rus, Serghei Lavrov.

- Peste doua milioane de oameni au fugit pana acum din Ucraina in urma invaziei Rusiei, a anunțat Organizația Națiunilor Unite (ONU). Este criza de refugiați cu cea mai rapida evoluție din Europa, de la al Doilea Razboi Mondial, a transmis Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați UNHCR, citat de BBC.

- Rusia a fost suspendata din Consiliul Europei dupa ce a invadat Ucraina, a anuntat vineri, 25 februarie, ministrul italian de externe Luigi Di Maio, a relatat Reuters. Informația a fost confirmata de site-ul Consiliului Europei.„Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, a carui presedintie este…

- Minerii ruși Bitcoin (BTC) funcționeaza ca de obicei, in ciuda invaziei guvernamentale in Ucraina in aceasta saptamana, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus joi legea marțiala in Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei. Ucraina declara pentru a doua oara in istoria țarii legea marțiala, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Legea marțiala a mai fost decretata in 2018 de fostul președinte al țarii, Petro…

- Miercuri dimineața, site-urile oficiale ale Ministerului Educației și Științei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Stat de Urgența și Cabinetului de Miniștri nu funcționeaza. Unii utilizatori raporteaza și probleme la accesarea site-urilor web ale Oficiului Președinției și ale Serviciului…