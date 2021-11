Liderii celor trei formațiuni politice care vor forma noul guvern s-au intalnit, luni seara, la sediul Guvernului. Marcel Ciolacu, președintele PSD, Florin Cițu, președintele PNL și Kelemen Hunor, președintele UDMR au lasat echipele de negociere azi, la Parlament, sa discute cele trei mari neințelegeri asupra programului de Guvernare – Justiția cu desființarea SIIJ, Munca și […] The post Intalnire de taina la Guvern, intre Florin Cițu, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .