Întâlnire de lucru între reprezentanții producătorilor agricoli și cei ai crescătorilor de albine Joi, 5 decembrie 2019, a avut loc o intalnire de lucru cu reprezentanții sectorului apicol și cu cei ai producatorilor agricoli din Romania, la sediul MADR la care au participat directorul general al Autoritații Naționale Fitosanitare (ANF), directorul direcției tehnice de specialitate, alaturi de experți din cadrul MADR. Scopul acestei intalniri a vizat dezbaterea dificultaților cu care se confrunta sectorul apicol, precum și analiza efectelor tratamentului semințelor cu produse pe baza de neonicotinoide la culturile de porumb și floarea-soarelui asupra producției agricole și a populațiilor de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

