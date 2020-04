Premierul Ludovic Orban are, sambata, o intalnire de lucru cu ministrul de Afacerilor Interne, Marcel Vela, cu privire la masurile de combatere a raspandirii virusului Covid-19 au precizat reprezentanti ai Guvernului.



Intalnirea are loc la sediul MAI, fiind in desfasurare la momentul transmiterii acestei stiri.



Potrivit ultimelor informari de vineri ale Grupului de Comunicare Strategica, in Romania numarul cazurilor confirmate de infectare cu Covid-19 era de 3.183, fiind inregistrate 133 de decese. AGERPRES / (A - autor: Catalina Matei, editor: Marius Fratila, editor online:…