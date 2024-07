Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a avut, astazi, 17 iulie, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT), o intalnire cu echipa de comanda și personalul militar și civil care incadreaza structura centrala a acestei categorii de forțe. Ministrul Tilvar a fost informat de catre șeful SMFT, general-locotenent Ciprian Marin, cu privire la stadiul indeplinirii […] The post Intalnire de lucru a ministrului Apararii Naționale cu activul de comanda al SMFT appeared first on Puterea.ro .