Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia a devenit subiectul principal de discuție intre ispitele Bogdan și Florin, la Insula Iubirii. Cei doi au ajuns la cuțite din cauza nemulțumirilor pe care le au cu privire la interacțiunea celuilalt cu concurenta.

- Rey și Lavinia sunt inca un cuplu, cu toate ca tanarul a decis sa sara in brațele ispitei Eda. Dupa sarutari și imbrațișari, acum Lavinia, partenera lui Rey, a vazut și imaginile in care partenerul o critica despre cum gestioneaza situația cu copilul sau.

- Lucrurile s-au incins la propriu la Insula Iubirii! In ediția din aceasta seara, Rei, iubitul Laviniei, a cazut in ispita, astfel ca a avut parte de primul sarut de cand este in cadrul emisiunii TV. Iata cum s-a intamplat totul, de fapt, dar și cine a inițiat acest moment romantic!

- A fost intalnire de gradul zero in casa Mireasa. Nora a venit in platoul emisiunii pentru a lamuri niște ultime lucruri intre ea și Leo. Dupa cum știe toata lumea, Leo se afla intr-o noua relație cu Anda, iar Nora vine cu intrebari. Ce a avut de spus fosta partenera a lui Leo.

- Al 6-lea sezon al show-ului „Insula Iubirii” a adunat 5 cupluri. Printre cei care iși testeaza dragostea, in Thailanda, se afla și un cuplu cu origini bistrițene. Lavinia și Rey spera sa treaca testele cu bine. Show-ul „Insula Iubirii” de pe Antena 1 aduna cupluri care vor sa-și testeze dragostea intr-un…

- Prima editie a celui de-al saselea sezon Insula Iubirii, ce a avut premiera aseara, la Antena 1 a adus in atentia telespectatorilor 5 cupluri curajoase care au venit sa isi supuna relatia celui mai dur test al fidelitatii, dar si 10 dintre cele mai seducatoare ispite feminine si 10 dintre cele mai puternice…