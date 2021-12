Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat, zilele trecute, ca s-au luat primele masuri pentru dezvoltarea serviciilor in ambulatoriu in vederea creșterii capacitații de testare pentru depistarea virusului SARS-Cov-2.Mai exact, Guvernul a aprobat in ședința din 28 decembrie, proiectul de OUG privind unele masuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca va avea o intalnire joi, la Guvern, cu medicii de familie privind testarea pacientilor pentru COVID-19, mentionand ca trebuie extinsa implicarea si responsabilitatea acestora in masurile care vor fi luate pentru combaterea valului 5 al pandemiei. „Este extrem de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, prezinta, miercuri, planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19. Specialistii estimeaza ca acesta va fi generat, in special, de catre varianta…

- Venirea lui Alexandru Rafila la Ministerul Sanatații produce primele masuri sanitare coerente bazate pe parteneriat real cu populația și programe ce includ farmaciile și medicii de familie pentru gestionarea pandemiei. Profesorul Rafila a anunțat ca relaxarea restricțiilor este fireasca…

- Responsabilitatea tratarii bolnavilor cu forme ușoare de COVID-19 ramane a medicilor de familie. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, miercuri, ca se lucreaza, alaturi de medicii de familie, la un proiect care sa permita testarea extinsa a persoanelor cu simptome COVID-19, dar si tratamentul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca masurile care vor fi luate pentru perioada in care romanii vor petrece in strada, cum ar fi de Revelion, vor fi discutate in perioada urmatoare si vor fi facute publice in timp util. Totusi, Ministerul Sanatatii nu recomanda organizarea de evenimente…

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, in contextul aparitiei in Romania a doua cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul…

- Ministerul Sanatatii va creste capacitatea de testare pentru depistarea virusului SARS CoV 2, prin dezvoltarea serviciilor in regim ambulatoriu.Ministrul Sanatatii, prof.univ.dr. Alexandru Rafila a avut vineri, 3 decembrie 2021, o prima intalnire cu reprezentantii societatilor profesionale ale medicilor…