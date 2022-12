Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a facut primele declarații inainte de Consiliul European de la Bruxelles, dupa refuzul de joia trecuta de a vota intrarea Rominiei in Spațiul Schengen.Karl Nehammer susține ca Romania nu are date clare despre migrație și ca cifrele care ajung la București sunt greșite.Karl…

- Consiliul European poate intoarce decizia Consiliului JAI in dosarul Schengen, a declarat la RFI eurodeputatul Renew Europe Dragoș Pislaru, membru al partidului REPER. El crede, pe de alta parte, ca indemnurile romanilor la boicotarea produselor austriece nu ajuta la nimic.Austria a blocat…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a solicitat joi, in cadrul unei intervenții facute la Antena 3, companiilor de stat romanești sa-și inchida conturile pe care le au la bancile austriece din țara. Bogdan a acuzat Austria de un comportament „sfidator, revoltator, agresiv și nesimțit” la adresa Romaniei,…

- "Este un moment de cumpana, nu numai pentru Romania, dar indraznesc sa spun pentru UE in ansamblul ei. Astazi, am fost din nou martorii modului in care principiile care stau la baza UE si crearii spatiului de libertate, securitate si justitie, au fost umbrite de interese politice interne ale unui stat…

- Cotidianul online G4Media sustine ca Austria si Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Teoretic, votul contra al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania si Bulgaria sunt la pachet, or Olanda era de acord cu intrarea Romaniei, dar impotriva intrarii Bulgariei.

- Romania ar urma sa primeasca joi acceptul statelor membre pentru a intra in Schengen in etape incepand cu 2023, la termene precise, insotite de cateva conditionalitati, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Conditionalitatile ar viza masuri de intarire a controlului la granite, dar si o implicare…

- Dezamagire la Sofia, in urma deciziei Austriei si Olandei de a nu sustine aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. Liderul guvernului bulgar a atras atentia ca pozitia celor doua state poate aduce grave diviziuni in cadrul Uniunii.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a dat asigurari miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Croatia, ca va sustine aderarea acestei tari la spatiul Schengen, insa s-ar putea opune prin veto la aderarea Romaniei si Bulgariei, intrucat acestea nu fac suficiente eforturi pentru a opri migrantii ilegali,…