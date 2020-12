Întâlnire de gradul III, la Cotroceni: Iohannis, față în față cu Simion, Șoșoacă și Ringo Dămureanu AUR va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte George Simion, Claudiu Tarziu, Ringo Damureanu, Dan Tanasa, Diana Sosoaca. Partidul lui BASESCU, infrangere crunta in instanța La randul sau, PSD ii va trimite pe Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea si Vasile Dincu. „Luni suntem primul partid invitat la Cotroceni. Voi merge insotit de colegii mei. Nu voi putea sa fiu insotit de domnul profesor Rafila (n.r. propunerea PSD pentru premier), deoarece in continuare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au anuntat componenta delegatiilor care vor discuta cu seful statului. Delegatia PSD pentru consultarile de la Cotroceni: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Vasile Dincu, Gabriela Firea Delegatia PNL pentru consultarile de la Cotroceni: Ludovic Orban, Florin Citu, Rares Bogdan, Raluca Turcan…

- Delegatia PNL pentru consultarile care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, va fi compusa din liderul formatiunii, Ludovic Orban, premierul propus, Florin Citu, prim-vicepresedintii Raluca Turcan si Rares Bogdan, a anuntat, duminica, biroul de presa al partidului.…

- USR PLUS va merge luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, din delegatie urmand a face parte Dan Barna, Dacian Ciolos, Dragos Tudorache, Catalin Drula, Cosette Chichirau. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- PNL și-a stabilit mai multe echipe de negociatori, atat pentru consultarile de la Cotroceni, dar și pentru negocierile care vor avea loc in Parlament pentru imparțirea funcțiilor și a comisiilor. Din echipa care va merge la Cotroceni fac parte: Ludovic Orban, Florin Cițu, Rareș Bogdan, Robert Sighiartau.…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat marti seara la o sedinta la Vila Lac pe mai multi ministri (Florin Citu, Nelu Tataru si premierul Ludovic Orban) si lideri ai conducerii PNL (Rares Bogdan, Raluca Turcan, Robert Sighiartau sau Alina Gorghiu) pentru a discuta despre campania electorala, alegerile…