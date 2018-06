Stiri pe aceeasi tema

- Dupa primele imagini cu Maria Constantin si Catalin Cazacu in ipostaze tandre, in Nuba, cel mai exclusivist club de pe malul lacului Herastrau, Marcel Toader, fostul sot al cantaretei, a avut o reactie de-a dreptul uluitoare, scrie cancan.ro. Citeste si O noua relatie bomba in showbiz? Maria…

- Maria Constantin a afirmat ca vrea sa iși țina viața personala cat mai departe de ochii curioșilor, pentru ca nu iși mai dorește sub nicio forma sa fie in centrul atenției din acest motiv. Maria Constantin a acordat un interviu pentru Antena Stars, in care a facut declarații despre viața sa personala.…

- Intalnire de gradul zero intre fostul și actualul Adelei Popescu (31 de ani)! Dan Bordeianu (42 de ani) și Radu Valcan (41 de ani) s-au intalnit intr-un local și au dat o lecție de eleganța pe care nu toți barbații ar fi in stare sa o ofere. Puțini știu, dar cei doi sunt de fapt […] The post Intalnire…

- Fostul sot al Mariei Constantin se intalneste cu o fosta ispita de la ”Insula Iubirii”. Numele ei este Bianca Roman si se pare ca i-a luat mintile lui Marcel Toader. Desi anul trecut si-a incheiat socotelile cu Maria Constantin, cea de-a sasea sotie, barbatul este dispus sa isi incerce din nou norocul…

- Marcel Toader și fiul lui, impreuna la o prezentare de moda. Ce bine seamana Maximilian cu fostul soț al Mariei Constantin. Cei doi au fost extrem de eleganți și au atras atenția tuturor. Marcel Toader a venit la prezentarea de moda, insoțit de fiul sau, Maximilian, in varsta de aproape 22 de ani, care…

- Acesta este și motivul pentru care Poliția Locala Brașov a reactivat, in urma cu doua saptamani Campania antifumat, care se va intinde pe parcursul lunii aprilie, scrie mytex.ro. In tot acest timp, pe langa desfașurarea activitaților curente sau in conformitate cu Planurile de masuri și de acțiune…

- Dupa divorțul de Marcel Toader, Maria Constantin e libera de contract și iși cauta barbatul visurilor ei. Pana cand apare prințul, artista iși petrece sarbatorile in compania prietenilor ei iar asta s-a intamplat și de Paști. Numai ca petrecerea rasunatoare a avut loc intr-un loc…neobișnuit! Maria Constantin…

- Maria Constantin se marita a treia oara. A dat greș, insa numai in plan personal, potrivit propriilor marturisiri. Trecuta prin al doilea divorț, fosta soție a lui Marcel Toader spune ca de data aceasta nu se va mai grabi cand va trebui sa-și aleaga jumatatea. Mai ales ca… Maria Constantin are mai multe…