- Un accident grav a avut loc, ieri, pe soselele din Banat. In urma unei coliziuni dintre un TIR si o mașina, care s-aprodus intre localitatile Cornea si Plugova din judetul Caras-Severin, o femeie in varsta de 69 de ani a incetat din viata. Conform caransebes.ro, la volan se afla sotul sau, care a fost…

- O femeie de 31 de ani, care se afla intr-o masina pe care politistii din Arges o urmareau, a fost impuscata din greseala de politisti, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce oamenii legii au folosit armamentul pentru imobilizarea unui autoturism condus de un sofer baut.

- Un autocamion ce aparține unei societați comerciale din Targu Jiu a fost cuprins de flacari seara trecuta. Mașina era parcata in curtea unitații de pe strada Comuna din Paris din municipiu. O femeie care asigura paza cladirii a fost cea care a solicitat ajutorul pompierilor cand a vazut camionul arzand.…

O femeie a fost lovita de o mașina chiar in fața Spitalului Municipal din...

Este ancheta la Poliția Lugoj dupa ce mașina unui polițist a fost avariata de o femeie de etnie roma. Incidentul a avut loc marți la intersecția strazii ...

Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul Timis, soldat cu un mort si sase raniti, dupa ce...

- Un barbat de 44 de ani a fost condamnat de Judecatoria Barlad pentru de ultraj contra bunelor moravuri si distrugere, fiind acuzat ca a atacat o familie aflata intr-un autoturism, care intamplator se deplasa pe o strada din fata casei sale.

- Un barbat de 36 de ani din comuna Baciu, judetul Cluj, este cautat de politisti dupa ce, luni, a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, a fugit de la locul faptei si si-a incendiat masina pentru a scapa de raspunderea penala, transmite corespondentul MEDIAFAX.