Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in Republica Lituania, a avut vineri o intrevedere cu omologul lituanian Saulius Skvernelis, obiectivele convorbirilor, in plan bilateral, vizand discutarea posibilitatilor de crestere a schimburilor comerciale si identificarea de noi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti pe presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag-ul Republicii Federale Germania, Gunther Krichbaum, se arata intr-un comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, intrevederea a reliefat "nivelul foarte bun…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca a lansat amenintari in stil mafiot la adresa premierului Viorica Dancila, seful statului afirmand, joi, ca nu si-ar permite sa ameninte pe cineva. “Daca cineva se uita prea des la filme cu mafioti, e problema sa”,…

- Liviu Dragnea a facut noi acuzații dure la adresa președintelui Romaniei. Șeful PSD il acuza pe Klaus Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Liviu Dragnea l-a acuzat pe președintele Iohannis ca submineaza Romania atunci cand critica acțiunile guvernului. Șeful statului…

- Social democrații susțin ca declarația de astazi a președintelui Klaus Iohannis referitoare la premierul Viorica Dancila readuce in Romania starea conflictuala din epoca Basescu, fapt care genereaza instabilitate și blocaj instituțional in dauna cetațenilor romani. Practic, susțin…

- Iohanis a revenit, joi, la finalul vizitei de la Bacau, asupra subiectului vizitei oficiale a premierului Dancila in Israel. ”Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara ca macar din politețe sa ma sune ”, a spus…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 26 martie, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Linas Linkevicius, ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania. Vizita oficialului lituanian are loc in contextul in care și Romania și Republica Lituania sarbatoresc anul acesta Centenarul. In cadrul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Linas Linkevicius, ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, context in care seful Executivului roman a mentionat o serie de domenii in care "cooperarea sectoriala poate fi consolidata, printre care IT,…