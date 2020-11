O intalnire cu expertii din domeniul sanitar pe tema echipamentelor specifice sectiilor de terapie intensiva va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni, ea fiind anuntata de presedintele Klaus Iohannis. "In ceea ce priveste situatia la zi din sistemul sanitar, maine voi organiza o intalnire la Palatul Cotroceni cu expertii in domeniu pe tema echipamentelor din spitale, mai specific a celor din sectiile de terapie intensiva, cu referire la sistemele de gaze medicinale si reteaua electrica. Stim ca exista numeroase probleme in acest domeniu, care impun rezolvarea lor cu prioritate", a declarat seful…