Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cumplite in județul Iași, unde o mama și fiicele sale au fost prinse in mașina morții, condusa chiar de concubinul femeii, care nu a acordat prioritate la trecerea de cale ferata, autoturismul fiind izbit in plin.

- Un grav accident s-a petrecut in decursul noptii trecute. Un tren care se deplasa pe directia Iasi spre Trusesti a intrat in coliziune cu o masina in care se aflau patru persoane, doi adulti si doi copii.

- Copila in varsta de 1 an și trei luni a fost impușcata pe 19 iunie, la Roma, in timp ce se afla in brațele mamei. De atunci, micuța Cerasela se zbate intre viața și moarte. Autoritațile italiene suspecteaza ca atacul a fost pornit din rasism, dar nu au niciun suspect in momentul de fața.

- Accident grav pe DN6 intre Caransebes si Baile Herculane. O femeie a murit pe loc iar sotul ei este in stare grava la spital in urma unui accident petrecut marti intre localitatile Cornea si Plugova, anunta jurnalistii de la caransebes.ro. Sursa citata precizeaza ca, conform politistilor, accidentul…

- „Curba mortii”, asa cum este denumita zona din apropierea localitatii carașene Coltan, de pe DN 58B, a facut noi victime. Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dimineata, soldat cu trei victime, dintre care una este in stare grava. Un autoturism care se deplasa pe drumul ce leaga Resita…

- Unul dintre ocupanții masinii ce era pe bancheta, a suferit un traumatism cranio-cerebral cu fisura de craniu iar starea lui este grava, el fiind trimis la Spitalul de traumatologie din Timisoara. The post Un tanar se zbate intre viața și moarte pe patul unui spital din Timișoara, dupa ce a fost implicat…

- Ilie Micolov, interpretul celebrei melodii “Dragoste la prima vedere”, este in stare critica. Artistul este bolnav de multi ani, dar in prezent starea sa este una deosebit de grava si a ajuns sa fie “netransportabil”, iar apropiatii l-au parasit.(CITEȘTE ȘI: VIDEO STUPEFIANT REALIZAT LA 3 DIMINEAȚA…

- Un nou accident s-a produs pe șoselele din Ungaria, luni noapte, pe autostrada M1. Inca o data, implicat a fost un șofer roman, care a adormit la volan și a intrat in mașina care circula in fața sa, informeaza bzi.ro.