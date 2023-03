Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii vor avea ocazia sa se intalneasca, luni, 3 aprilie, cu scriitorul turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatura. Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza o conferința cu prestigiosul autor in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”.

- Luna aprilie aduce la Timișoara trei laureați ai premiului Nobel. Orhan Pamuk, Jean-Marie Lehn și Jean-Pierre Sauvage vor primi titlul de Doctor Honoris Causa UVT, in cadrul unor ceremonii cu specific academic și public.