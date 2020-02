Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Colegiul National „Gheorghe Lazar” din Bucuresti au primit o provocare vineri, de Ziua Indragostitilor, din partea unei firme de curierat care a observat ca, in topul comenzilor online, cartile ocupa locul sapte (22%), in timp ce pozitiile fruntase sunt ocupate de produse din categorile…

- In mod tradițional, Valentine՚s Day (14 februarie) e ziua din an in care au loc cele mai multe nunți. In Thailanda exista chiar un festival de casatorii subacvatice, care atrage din ce in ce mai mulți amatori din intreaga lume.

- Ziua Sfantului Valentin sau Ziua indragostitilor este sarbatorita, in fiecare an la data de 14 februarie, in mai multe tari din intreaga lume, inclusiv in SUA, Marea Britanie, Canada, Japonia, Franta, China si India. Desi aceasta zi comemora, initial, martiriul sfantului crestin numit Valentin, de-a…

- Ne place sau nu, incercam sa ramanem indiferenți sau ne transformam in carcotași, Valentine’s Day se apropie și va fi, inevitabil, peste tot: feed-ul de Facebook, Instagram, vitrinele magazinelor, in mall-uri și restaurante. Valentine’s Day pare ca vrea sa acapareze toata atenția. Stim cu toții ca tocmai…

- Ziua Indragostiților se apropie cu pași repezi și unde sa o petreci mai bine decat la cinema alaturi de persoana pe care o indragești? Fie ca sunteți prieteni foarte buni, iubiți sau e crush-ul pe care-ți faci curaj de atata timp sa-l inviți in oraș, proiecțiile de Valentine’s Day cu Matthias et Maxime…

- Zeci de mii de flori sunt comandate anual pentru livrare de Valentine rsquo;s Day, mai mult de o treime fiind trandafiri. Anul acesta, prima comanda a fost plasata pe 15 ianuarie, iar in topul orașelor romantice conduc, alaturi de București, Iași, Constanța, Cluj-Napoca și Timișoara.

