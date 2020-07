Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis se declara „relativ optimist” in legatura cu sumele pe care le va obține Romania dupa reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, dar se așteapta la „negocieri destul de complicate”. „Incepem astazi un Consiliu European foarte special. Dupa mai multe intalniri in format…

- Președintele Romaniei a facut primele declarații de la Consiliul European, unde se negociaza imparțirea banilor de la UE pentru statele membre. Iohannis promite ca va negocia astfel incat țara noastra sa primeasca sume cat mai consistente. Liderii Uniunii Europene participa, vineri și sambata, la Bruxelles,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri la Bruxelles ca in negocierea bugetului multianual pentru perioada 2021-2027, va face eforturi ca Romania sa obtina sume consistente din banii europeni in special pentru coeziune si pentru politica agricola. „Noi avem nevoie de acesti bani pentru scoli,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri la Bruxelles ca in negocierea bugetului multianual pentru perioada 2021-2027, va face eforturi ca Romania sa obtina sume consistente din banii europeni in special pentru coeziune si pentru politica agricola. „Noi avem nevoie de acesti bani pentru scoli,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o consultare bilaterala in format de videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc pe 17 si 18 iulie la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a avut marți, o consultare bilaterala in format de videoconferința cu Președintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc in perioada 17-18 iulie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei. Discuția…

- Klaus Iohannis spune ca vrea sa obțina o suma “considerabil mai mare” de la bugetul UE, fața de actuala alocare de 44 mld. euro: “Este evident ca Romania are nevoie de bani europeni” Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca doreste o suma considerabil mai mare pentru…

- „Am încercat sa documentez video drumul cu mașina de la București la Bruxelles, la Parlamentul European”, scrie europarlamentarul Dacian Cioloș pe Facebook. Șeful grupului renew Europe din Parlamentul European povestește cum traversarea Europei în plina pandemie „este o…