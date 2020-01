Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 19 decembrie 2019, la Resedinta patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel l-a primit in vizita de prezentare pe Excelenta Sa, Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.Zuckerman a subliniat faptul ca se bucura foarte mult de onoarea de a-și desfasura…

- Președintele Klaus Iohannis i-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe Jorge Alejandro Tagle Canelo, ambasador agreat al Republicii Chile, Sofia Grammata, ambasadorul agreat al Republicii Elene și Adrian Zuckerman, ambasador agreat al Statelor Unite ale Americii. Președintele Klaus Iohannis a urat…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare. "Am avut o prima discutie foarte buna. Suntem hotarati sa continuam Parteneriatul strategic…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, i a transmis lui Klaus Iohannis, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. "As dori sa subliniez ca Romania este un aliat nepretuit atat pentru SUA, cat si pentru Alianta Nord Atlantica", se arata in mesajul lui Trump, potrivit Mediafax,…

- Statele Unite al Americii vor avea un nou ambasador in Romania, Este vorba despre Adrian Zuckerman, cetațean american nascut in țara noastra. Senatul american urmeaza sa voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrain Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, fiind evidentiat cu acest prilej ritmul dinamic al Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, precum si perspectivele de intensificare a cooperarii in domeniul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut vineri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, si Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.