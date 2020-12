Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc in perioada 10-11 decembrie, la Bruxelles, Regatul Belgiei. In pregatirea acestei intalniri, Președintele Klaus Iohannis a avut marți, 8 decembrie, o convorbire telefonica cu Președintele Consiliului…

- Presa germana se ocupa de actele de bravada si de manevrele președintelui turc Recep Tayyip Erdogan în contextul alegerilor americane, analizând impactul pe care îl va avea apropiata schimbare de putere de la Casa Alba dupa victoria lui Joe Biden în alegeri."De ce…

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi în Mediterana de Est "din 12 pâna în 20 octombrie" în zona în care s-a aflat în lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare în relatia Turciei cu Grecia,…

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP. Oruc Reis va desfasura…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va vizita luni Turcia si marti Grecia, a anuntat Alianta, care face demersuri pentru a dezamorsa conflictul dintre cei doi membri ai sai in estul Mediteranei, relateaza vineri AFP. Stoltenberg se va intalni luni la Ankara cu ministrul turc de externe Mevlut…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a spus recent ca Uniunea Europeana va trebui sa ia "decizii dificile" impotriva Turciei si sa incerce sa obtina unanimitatea statelor membre pentru a impune sanctiuni economice, pe fondul provocarilor militare din Mediterana, unde Turcia si Grecia au etalat…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a atentionat astazi Turcia sa renunte la orice tentativa de „intimidare“ a vecinilor sai in conflictul cu Grecia privind potentiale resurse de gaze naturale in Mediterana de Est, potrivit Agerpres. „Turcia este un vecin important si va fi mereu. Insa…

- Nava de cercetare trimisa de Ankara intr-o zona disputata din Mediterana de Est, bogata in gaze naturale, a revenit in portul Antalya, a relatat duminica un cotidian turc, transmite AFP. Turcia a desfasurat la 10 august nava de cercetari seismice Oruc Reis in ape situate in apropierea unei insule grecesti,…