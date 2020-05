Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cei doi oficiali discutand aspecte referitoare la cooperarea bilaterala in contextul pandemiei de COVID-19, despre anuntul privind retragerea Statelor Unite din Tratatul Cer Deschis,…

- Situatia romanilor care au plecat la munca in strainatate, analizata Situatia românilor care au plecat la munca în strainatate, în perioada starii de urgența, a fost analizata luni de comisiile de specialitate reunite din Senat. Au dat explicații ministrul muncii și cel de…

- Situația muncitorilor sezonieri, analizata la Senat Un lucrator sezonier la munca pe un câmp de sparanghel de la o ferma de lânga Beelitz, la est de Berlin, 17 aprilie 2020. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP Situația românilor care au plecat sa munceasca sezonier în strainatate,…

- Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, a apreciat ca gestul primarului de Balți, controversatul Renato Usatîi, de a oferi bani medicilor veniți din România în Republica Moldova pentru a ajuta în lupta contra COVID-19, este dificil de încadrat, dar ca…

- Bogdan Aurescu: Romania este solidara cu R. Moldova Bogdan Aurescu. Arhiva Foto: mae.ro Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Chișinau ca România este solidara și de aceasta data cu Republica Moldova, pentru a depași împreuna aceasta perioada dificila. …

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa marti, 28 aprilie 2020, la reuniunea trilaterala Romania - Polonia - Turcia, la nivelul ministrilor afacerilor externe, alaturi de omologul polon, Jacek Czaputowicz, si omologul turc, Mevlut Cavusoglu. Reuniunea va fi desfasurata in regim de videoconferinta.

- Șeful diplomației romanești a explicat luni seara, la un post TV, ca in lumina restricțiilor tot mai severe impuse la scara globala și odata cu inchiderea granițelor, oficialitațile de la București se confrunta cu greutați tot mai mari in repatrierea romanilor aflați in diferite colțuri ale lumii și…

- Ministrul propus de PNL la Externe in Guvernul Florin Cițu, actualul titular interimar Bogdan Aurescu, a primit joi, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, aviz favorabil: 23 pentru, 7 voturi contra, 3 abtineri. Este al șaselea ministru propus care a primit aviz favorabil in comisiile…