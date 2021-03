Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Ursul pacalit de…instructorul de schi: Cum l-a ademenit schiorului curajos pe „Mos Martin” departe de turiști In ultima perioada ursii nu mai sunt o aparitie neasteptata printre localnici si turisti pe partiile de schii. Marți, un barbat a fost fugarit de urs cateva minute in șir pe partia Cocoșul…

- Mai mulți turiști au fost fugariți de un urs pe partia Cocoșul din Predeal. Imaginile au fost surprinse de un instructor de schi, care a reușit sa țina animalul departe de ceilalți schiori. Instructorul de schi a facut o filmare pe care a postat-o pe Facebook. In ea, se poate vedea cum ursul iese din…

- Adrian Stoica, monitor de schi, a reusit sa elibereze partia Cocosul din Predeal de un urs, care nu se dadea din calea schiorilor, dupa o cursa contra cronometru. Barbatul in varsta de 50 de ani spune ca nu si-a pierdut calmul in fata animalului salbatic si da cateva sfaturi in cazul in care ne intersectam…

- Un barbat a fost fugarit marți de un urs cateva minute pe partia Cocoșul din Predeal. Omul care a surprins imaginile este instructor de schi și a incercat sa țina animalul salbatic departe de ceilalți schiori, potrivit Digi24 . Imaginile surpinse arata cum animalul a ieșit din padure și a patruns pe…

- Intr-un clip postat pe Facebook de Adrian Stoica se poate observa cum un urs și-a facut apariția pe partia Clabucet din Predeal. Animalul este dezorientat și este „ajutat” de monitorii de schi sa se intoarca in padure. Din fericire, la un moment dat, partia a fost eliberata, schiorii s-au retras in…

- Ursul care, in urma cu o saptamana, a alergat un turist pe partia de schi Clabucet a fost eliberat intr-o zona impadurita din Bihor, anunta Regia Publica Locala a Padurilor Brasov. Animalul a fost relocat pe un fond cinegetic unde sa aiba destul spatiu pentru a nu interactiona cu oamenii. „Ursul…

- Ursul care weekendul trecut a fugarit un schior pe partia Clabucet din Predeal a fost prins. Operațiunea organizata de Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt s-a desfașurat fara incidente, anunța Ministerul Mediului.

- Ursul care, saptamana trecuta, a urmarit un schior pe o partie din Predeal a fost relocat, vineri, pe un fond cinegetic din vestul tarii, unde sa aiba destul spatiu pentru a nu interactiona cu oamenii.