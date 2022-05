Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a catalogat luni seara drept „informații false” și o „intoxicare” acuzațiile Ministerului rus al Apararii, care a susținut ca Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, alaturi de Polonia, SUA și Canada. „E o informație falsa. Este…

- Rusia sustine ca regimul de la Kiev a angajat peste 6.800 de mercenari straini de la inceputul „operațiunii speciale”, sintagma folosita de Rusia pentru razboiul declansat in Ucraina, iar Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, transmite agentia de presa rusa,…

- "Rusia inca are capacitatea de a ataca, și nu doar de a ataca Ucraina. Polonia, Moldova, Romania și țarile baltice vor deveni urmatoarele ținte daca va cadea libertatea Ucrainei", a atras atenția Volodimir Zelenski in mesajul video publicat miercuri dupa-amiaza.

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski, considerat omul forte al puterii de la Varsovia, a acuzat Franta si Germania ca sunt prea apropiate de Rusia in contextul razboiului din Ucraina, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un avion de vanatoare rus a intrat in spațiul aerian al NATO. Mai exact, avionul ar fi fost vazut deasupra Poloniei, relateaza Realitatea PLUS. Incidentul are loc la scurt timp dupa ce guvernul de la Varșovia a anunțat o misiune de menținere a pacii in Ucraina și, totodata, de menținerea siguranței…

- Ministrul britanic al Aararii Ben Wallace afirma ca Regatul Unit „sustine” ca Polonia sa trimita avioane de lupta in Ucraina, insa avertizeaza ca Rusia se poate „razbuna”, relateaza CNN.

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat joi ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei. Florin Citu a precizat ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista…

- ”Romania considera necesar si a condamnat ferm actiunile Rusiei in Ucraina, prin vocea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, ne exprimam solidaritatea fata de Ucraina si Rusia trebuie sa suporte consecintele acestei agresiuni, acestei invazii ilegale”, a spus presedintele Senatului. Florin Citu…