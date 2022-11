Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia germana a Grupului G7 a anuntat, joi, ca va organiza saptamana viitoare, in Romania, o reuniune cu parteneri internationali pe tema continuarii asistentei in domeniul energiei destinata Ucrainei, in contextul razboiului cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri, 9 noiembrie, in debutul sedintei de Guvern, deschiderea unui nou punct vamal intre Romania si Ucraina, la Vicovu de Sus, județul Suceava, joi, 10 noiembrie. Atunci, seful Executivului se va intalni cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal, cu care va discuta, printre…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut ieri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu premierul moldovean, Natalia Gavrilita, prilej cu care demnitarul roman a subliniat ca Romania „depune toate eforturile” pentru a gasi solutii de furnizare, tranzit si stocare a gazelor necesare Republicii Moldova, potrivit…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, marti la Palatul Victoria pe omologul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, ocazie cu care a fost analizat stadiul implementarii proiectelor concrete destinate sprijinirii Republicii Moldova, in domenii care vizeaza aprovizionarea cu energie si gaz, asigurarea…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca l a primit, la Palatul Victoria, pe ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situatia fluxurilor de aprovizionare cu produse agricole si alimente, afectate de agresiunea militara rusa…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit, joi la Palatul Victoria, pe ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situatia fluxurilor de aprovizionare cu produse agricole si alimente, afectate de agresiunea militara rusa…

- Astazi este Ziua Limbii Romane, in Romania si Republica Moldova. Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj, in care subliniaza ca ”limba romana este istorie, cultura, spiritualitate și tezaur al mentalitaților, de-a lungul istoriei milenare a poporului nostru, cu literatura