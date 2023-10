Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest, organism regional deliberativ care este alcatuit din presedintii consiliilor judetene si din cate un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale – municipale, orasenesti si comunale, din fiecare judet al regiunii și coordoneaza politica de dezvoltare…

- Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest s-a intrunit astazi, la Timișoara, pentru a analiza cele mai importante programe de dezvoltare regionala cu fonduri europene, gestionate de... The post Vestul țarii are o rata de absorbție de 103% pentru fonduri europene appeared first on Special Arad · ultimele…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care introduce noi prevederi pentru prevenirea apariției neregulilor in programarea și utilizarea fondurilor europene. Actul normativ va introduce noi prevederi ce vor asigura cadrul legal aplicabil perioadei de programare 2021-2027 și vor preveni apariția…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care introduce noi prevederi pentru prevenirea apariției neregulilor in programarea și utilizarea fondurilor europene. Actul normativ va introduce noi prevederi ce vor asigura cadrul legal aplicabil perioadei de programare 2021-2027 și vor preveni apariția…

- Potrivit comunicatului menționat, este vorba despre "decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare introducerea unor noi prevederi pentru asigurarea cadrului legal aplicabil perioadei de programare 2021- 2027 si pentru prevenirea aparitiei neregulilor in gestionarea fondurilor europene, respectiv corelarea perioadelor de programare si a programelor operationale…

- Deputatul PSD Ștefan Mușoiu susține ca guvernarea actuala a reușit sa majoreze procentul de absorbție a fondurilor europene: «In doua luni, grație deciziilor ministrului Adrian Caciu, absorbția fondurilor europene a crescut de la 76% la 84%. Și va ajunge la 88%, la finele lunii septembrie 2023!» declara…