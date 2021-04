Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile spun ca sunt toate șansele sa se ajunga și la numarul de 5 milioane de persoane vaccinate la inceputul lunii iunie, in condițiile in care campania va continua in același ritm ca pana acum. O noua borna importanta in procesul de vaccinare anti-Covid a fost atinsa aseara, cand a fost administrata…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, marti seara, a fost depasit pragul de 5 milioane de doze de vaccin administrate. Din 27 decembrie pana in prezent au fost imunizate 3.158.000 de persoane. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei…

- Pragul de 3 milioane de persoane vaccinate a fost depașit duminica in Romania, deși nu au primit toți ambele doze. Dupa etapa programarilor pe platforma, acum imunizarea e mult mai accesibila.

- Romanii au luat cu asalt primul centru de vaccinare tip drive-thru deschis la Deva La Deva, in judetul Hunedoara, s-a deschis, in cursul zilei de sambata, un centru de vaccinare tip drive-thru. Centrul de vaccinare drive-thru, de la Deva, este deschis zilnic intre orele 10.00 si 19.00. Sute de persoane…

- Sub 80.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Dintre cele 79.634 de persoane vaccinate in ultim...

- „In ceea ce priveste campania de vaccinare, saptamana viitoare, se mai deschid 171 de centre noi pentru vaccinare. Dupa 15, vom avea capacitatea sa vaccinam 100.000 de persoane pe zi. Este foarte important pentru toata lumea sa inteleaga ca este singura solutia de a depasi pandemia.Pe langa faptul ca…

- In aceasta dimineața, Romania a depașit pragul celor doua milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19. De altfel, de la inceputul campaniei de vaccinare au fost administrate 3.050.742 doze. Citește și: Avertismentul lansat de Arafat in sedinta PNL - Pericolul care ameninta campania de…

- In Marea Britanie au fost vaccinate peste 12 milioane de persoane impotriva infecției cu COVID-19. Autoritațile din aceasta țara se grabesc sa imunizeze cei 15 milioane de oameni care se afla in categoria de...