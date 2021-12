Intabularea cartierului Electroprecizia a fost finalizată Saptamana trecuta a fost finalizata intabularea cartierului Electroprecizia. Astfel a fost intabulat și ultimul tronson din cartierul Electroprecizia in suprafața de 3,1 ha, toate cele 11,16 ha ale cartierului urmand sa fie inscrise in cartea funciara. In ultimii cinci ani au fost intabulate aproape toate proprietațiile municipiului (paduri, pașuni, fanețe, drumuri, cladirile unitaților de invațamant, spitalul, cartierele Movilei și Ștefan cel Mare), cartierul Electroprecizia fiind ultimul obiectiv important care urmeaza sa fie trecut in cartea funciara. Pentru toate aceste obiective, in urma… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

