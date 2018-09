Chiara Bordi, fata de 18 ani din Tarquinia (Viterbo), concurenta la Miss Italia 2018, va defila la concursul de frumusete cu o proteza la gamba stanga dupa ce a fost victima in urma cu 5 ani a unui accident pe scuter. Dar, din nefericire, rautatea oamenilor nu mai are margini, tanara a fost atacata in termeni extrem de duri pe contul personal de socializare.