Insulele mici s-ar putea adapta în mod natural la creşterea nivelului apelor (studiu) In ultimii ani, liderii si locuitorii multor natiuni insulare mici, precum Kiribati si Tuvalu, au avertizat ca schimbarile climatice reprezinta o amenintare existentiala asupra teritoriilor lor, existand temeri ca acestea ar putea sa dispara sub apele in crestere in contextul unei planete in incalzire. Insa, potrivit unui studiu publicat miercuri si citat de Thomson Reuters Foundation, insulele mici si cu relief jos care puncteaza peisajul din Pacific si Caraibe - considerate deseori drept locurile cele mai vulnerabile la incalzirea globala - se pot adapta in mod natural si se pot ridica deasupra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a deschis marti, 12 mai 2020, seminarul online organizat, de la Washington, de catre Banca Mondiala cu tema "Cresterea nivelului marilor: implicatii juridice si provocari pentru statele costiere si insulare". Ministrul Bogdan Aurescu a participat la eveniment…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a deschis marti seminarul online organizat, la Washington, de catre Banca Mondiala cu tema "Cresterea nivelului marilor: implicatii juridice si provocari pentru statele costiere si insulare", informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES.Aurescu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a deschis marti seminarul online organizat, la Washington, de catre Banca Mondiala cu tema "Cresterea nivelului marilor: implicatii juridice si provocari pentru statele costiere si insulare", informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. …

- O analiza chimica recenta a unor vase de ceramica stravechi a confirmat ca grupuri de vanatori-culegatori care au populat tinuturile inalte aflate in prezent in Lesotho, stat izolat din sudul Africii, practicau cresterea animalelor domestice pentru lapte inca din primul mileniu al erei noastre, informeaza…

- Un total de 15 țari și 11 teritorii locuite permanent, precum Samoa Americana și Insula Craciunului din Australia, nu au avut pana acum niciun caz confirmat de coronavirus. Citeste si Ungaria redeschide terasele si magazinele din afara Budapestei. Mastile vor fi obligatorii in transportul…

- Proiectul Agentiei SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID) Agricultura Performanta in Moldova (APM) a lansat un apel de cereri de granturi pentru dezvoltarea și distribuirea soluțiilor inovatoare in domeniul comunicarii și mass-media pentru agricultorii moldoveni, care activeaza in lanțurile valorice…

- Compania de consultanta Professional Capital Finance pune la dispozitia IMM-urilor consultanta gratuita firmelor aflate in dificultate in vederea atragerii de finantari, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Aceasta in contextul in care Guvernul Romaniei a adoptat o serie de masuri care…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat sambata, intr-o postare video pe pagina sa de Facebook, ca intentioneaza sa solicite primariilor cresterea frecventei ridicarii gunoiului menajer si a dat asigurari ca autoritatile sunt in alerta pentru a fi pregatite cu suficiente…