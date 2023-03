Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut astazi, scor 26-28, la Torshavn, in fața celor din Insulele Feroe, intr-un meci ce a contat pentru etapa a III-a a preliminariilor pentru Euro 2024. Jucatorul Potaissei Turda, Gabi Dumitriu, a reușit sa inscrie un gol, in prima repriza. Romania a fost prima care a marcat, insa Insulele…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, in deplasare, de reprezentativa Insulelor Feroe, scor 28-26 (15-9), in al treilea meci din grupa 4 preliminara a Campionatului European din 2024, informeaza News.ro. Principalii marcatori tricolori au fost Tarita 6 goluri, Kuduz 5,…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa duminica, in deplasare, de reprezentativa Ungariei, scor 74-58 (37-34), in ultimul meci din grupa C de calificare la CE2023. Tricolorele au incheiat pe ultimul loc, cu o singura victorie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a participat la Memorialul „Domingo Barcenas” din Benidorm, iar tricolorii au incheiat turneul cu o noua victorie, in fața celor din Bahrain (27-24).