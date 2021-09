Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de cateva zile din cauza unei activitati seismice intense, a erupt duminica. „Eruptia a inceput in zona Cabeza de Vaca, la El Paso”, a anuntat pe Twitter guvernul local. Autoritatile au inceput evacuarile in zonele…

- O coloana inalta de fum se ridica dupa eruptia survenita la ora locala 15:15 (14:15 GMT) in Parcul national Cumbra Vieja din sudul insulei, potrivit guvernului din Insulele Canare.Chiar inainte de eruptie, autoritatile au procedat la evacuarea a circa 40 de persoane cu probleme de mobilitate si a animalelor…

- Un vulcan - aflat sub supraveghere atenta timp de mai multe zile din cauza activitatii seismice intense -a intrat in eruptie in insula spaniola La Palma din arhipelagul Canare, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters si AFP. O coloana inalta de fum se ridica dupa eruptia survenita…

- Aproximativ 40 de persoane cu probleme de mobilitate si mai multe animale domestice au fost evacuate catre zone mai sigure pe insula spaniola La Palma, dupa ce oamenii de stiinta au avertizat ca exista un risc in crestere de eruptie vulcanica, informeaza Reuters.

- Vulcanul de pe insula spaniola La Palma a început sa erupa duminica, dupa ce aproximativ 40 de oameni cu probleme de mobilitate și mai multe animale domestice au fost evacuate catre zone mai sigure, relateaza Reuters. UPDATE Vulcanul a început sa erupa, potrivit unui martor Reuters.În…

- Corespondentul BBC la Moscova, Sarah Rainsford, a declarat ca este devastata de faptul ca va fi expulzata dintr-o țara in care și-a petrecut aproape o treime din viața. Autoritațile ruse i-au transmis reporteriței ca trebuie sa paraseasca țar. Rainsford va trebui sa plece din Rusia la finalul lunii…

- Amazon, cel mai mare retailer online din lume, nu se asteapta ca angajatii sai corporate sa revina la munca de la birou pana la inceputul anului urmator, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui document intern consultat de Reuters. Conform acestui document, Amazon a decis sa prelungeasca perioada…

- Utilizatorii Facebook vor avea o noua funcție pe rețeaua de socializare. Aceștia vor putea participa la rugaciuni online, prin intermediul paginilor de grupuri. Astfel, utilizatorii aplicației vor putea crea grupuri cu scop religios și de rugaciune. Pentru moment, instrumentul este disponibil doar in…