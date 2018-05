Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile marocane au anuntat ca au destructurat marti o 'celula terorista' avand legaturi cu gruparea Statul Islamic (SI) si formata din cinci membri cu varste cuprinse intre 22 si 33 de ani, in cadrul unei operatiuni comune intre Maroc si Spania, relateaza AFP. Trei membri…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis doua avertizari valabile pentru Franța și Spania. Turiștii sunt informați cu privire la greva aeriana care va afecta regatul spaniol, dar și despre faptul ca Franța va menține controalele la frontierele țarii. Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe turiști…

- Luiza Radulescu Pintilie Cand cititi aceste randuri, cu siguranta mii de straini din Europa, Africa, America si Asia mai traiesc inca emotia de a se fi prins, nu cu multe zile in urma, alaturi de romani, in „ Hora Unirii”, si deopotriva de a fi incercat pasii altor dansuri populare de pe meleagurile…

- Imagini triste la o ferma din nordul Spaniei. Peste o mie de porci s-au inecat dupa ce matca unui rau din apropiere s-a rupt. Autoritatile sustin ca animalele puteau fi salvate daca stapanii le ascultau indemnul si le evacuau inainte ca puhoaiele sa intre in cotete.

- Un muncitor roman, in varsta de 39 de ani, a murit in orașul Adra, Almeria, din sudul Spaniei. Acesta efectua lucrari la un complex sportiv și a cazut in gol de la șapte metri. Autoritațile au deschis o ancheta in acest caz. Medicii au ajuns la fața locului, dar a fost prea tarziu pentru…

- Duelul veteranilor David Ferrer (36 de ani, locul 33 ATP) și Philip Kohlschreiber (34 de ani, locul 34 ATP), decisiv pentru intalnirea dintre Spania și Germania din sferturile Cupei Davis, i-a ținut in suspans pe fanii tenisului nu mai puțin de patru ore și 55 de minute. Dupa un meci pe care niciunul…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea fi arestat in Finlanda, dupa ce autoritatile finlandeze au primit un mandat de arestare pe numele sau, emis de Curtea Suprema de la Madrid, informeaza site-ul agentiei Reuters. Finlanda a cerut Spaniei sa ofere mai multe informatii, inainte…

- Federatia Spaniola de Rugby (FER) a anuntat ca va depune o reclamatie la Rugby Europe pentru a se analiza arbitrajul lui Vlad Iordachescu la meciul dintre echipa Spaniei si cea a Belgiei, scor 18-10 pentru belgieni, rezultat de care a beneficiat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala.“FER…