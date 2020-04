Insula unde toți bolnavii de Covid-19 a învins boala Prima insula din cele 210 țari și teritorii infectate de Covid-19, unde toate persoanele cu Covid-19 s-au tratat este Groelanda, potrivit datelor de pe worldmeters.info. Din aproape 1000 de teste efectuate, doar in cazul a 11 persoane, rezultatul a fost unul pozitiv, toate ulterior fiind tratate. Pe glob, peste 500 de mii de oameni au fost vindecați de Covid-19. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

