Stiri pe aceeasi tema

- O insula superba din Europa, pe care se afla ruinele unei capele din secolul al VI-lea, a fost scoasa la vanzare pentru suma de 220.000 de euro. Acest loc mirific e plin de mituri și legende și i se mai spune insula „tinereții veșnice”. Unde se afla, de fapt? Unde se afla insula tinereții veșnice […]…

- Deși poate parea o gluma, anunțul este real! O insula descrisa ca fiind „magica”, nelocuita, vizitata candva de vikingi, a fost scoasa la vanzare la prețul unui apartament cu trei camere intr-o zona buna a Capitalei. Insula are o suprafața de 27 de hectare și peisaje de vis.

- O vila istorica, deținuta odata de familia Lisei del Giocondo, figura centrala a faimosului tablou “Mona Lisa” pictat de Leonardo da Vinci intre 1503 și 1506, a fost scoasa la vanzare. Prețul acestei proprietați de excepție este de 18 milioane de euro (aproximativ 19,66 milioane de dolari). Situata…

- Superba vila din centrul Oradiei folosita pana la prabușirea regimului comunist ca locuința de serviciu pentru prim-secretarii PCR a fost scoasa la vanzare, pentru a patra oara, de catre Consiliul Județean Bihor, in a carei proprietate a intrat in 1997.Cladirea are aspect de monument de arhitectura,…

- Un clujean a descoperit, frunzarind printre ofertele imobiliare ca un apartament cu doua camere in cartierul Gheorgheni din Cluj costa mai mult decat o casa pe insula greceasca Thassos. Acesta a facut o postare pe o rețea de socializare in care a comparat viața in Cluj și cea pe litoralul din Grecia.,,Insula…

- Filmul „Singur Acasa” a ajuns sa fie un simbol al Craciunului, fiind difuzat in fiecare an inainte de marea sarbatoare. Renumita casa din aceasta producție a ajuns sa fie scoasa la vanzare, iar prețul este unul pe masura. Celebra casa din filmul „Singur Acasa” a fost scoasa la vanzare „Singur Acasa”…

- Cand vine vorba de imobiliarele din zona Clujului parca știm cu toții la ce sa ne așteptam, insa apare uneori cate un anunț care te lasa gura-casca. Noul anunț imobiliar ne propune spre vanzare un apartament cu o singura camera, dar „luminos” și in „zona ultracentrala” a Clujului la un preț ce te va…

- De cateva zile a fost scoasa la vanzare o casa situata in centrul Turzii cu un teren de peste 300 mp. Casa se vinde prin intermediul unei agenții imobiliare și are o suprafața de 125 mp. trei camere, cladirea fiind construita in 1995. Prețul cerut de proprietar este de 80.000 de euro. „Se ofera spre…