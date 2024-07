Insula Thasos în războiul vacanțelor (Corespondența din Grecia) Cu ceasul deșteptator pe post de comandant care ordona, am plecat spre Giurgiu de la ora 5 dimineața. Traversarea Dunarii pe podul in reparație a devenit o teroare. Toți se tem și incearca sa-l evite. Noi, nu! Pe ultimele sute de metri spre chioșcul de taxare a trecerii se intra din doua direcții. Dinspre centura ocolitoare și dinspre oraș. Și, ca in toate cozile din Romania, se gasesc unii care sa se strecoare in fața și alții care sa-i claxoneze. Și la debut de vacanța suntem un spectacol pitoresc de energie și nervi. Se termina Europa Centrala și incep Balcanii.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

