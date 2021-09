Insula spaniolă Mallorca s-a săturat de pandemie: După relaxarea restricţiilor, revin petrecerile nocturne Dupa o scadere a numarului de infectari cu noul coronavirus, insula spaniola Mallorca urmeaza sa isi relaxeze si mai mult restrictiile, astfel ca, incepand de marti, persoanele din diferite gospodarii vor putea sa participe impreuna la petreceri pe timpul noptii, a anuntat luni guvernul regional al insulei mediteraneene, relateaza dpa. De la sfarsitul lunii iulie, astfel de adunari au fost interzise initial intre orele 01:00 si 06:00, iar apoi de la ora 02:00. De acum inainte, pana la opt persoane pot fi servite la aceeasi masa in interiorul restaurantelor si pana la 12 persoane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

