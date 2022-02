Insula Şerpilor, la mâna rușilor. Deja au distrus toată infrastructura Trupele ruse au atacat Insula Serpilor cu artilerie, drept urmare, intreaga infrastructura de pe insula a fost distrusa. Acest lucru este raportat in serviciul de presa al MVS. Dupa o tentativa esuata de debarcare si un atac esuat cu rachete, crucisatorul rusesc Moskova a bombardat Insula Serpilor”, a anuntat Ministerul Ucrainean al Apararii, joi seara. Insula Serpilor este situata la 50 de km de Sulina, in Marea Neagra. Putin viza Insula Șerpilor inca din 2016 . Dupa ce in decembrie 2015 Rusia a “furat” doua platforme de foraj din apele teritoriale ucrainene in apropiere de campul gazeifer Odessa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

