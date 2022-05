Rusia a inceput sa desfașoare apararea aeriana pe Insula Șerpilor, ocupata temporar. Exista posibilitatea ca forțele ruse sa desfașoare acolo și sisteme de rachete. Potrivit reprezentantul Direcției principale de informații a Ministerului Apararii al Ucrainei, Vadim Skibițki, rușii au instalat sisteme „Pantir” și „Tor-M2” care vor asigura apararea aeriana cu raza scurta de acțiune. Aparare […] The post Insula Șerpilor, blindata de ruși! Sisteme de aparare navala și antiaeriana de ultima generație la 40 km de Romania! - VIDEO first appeared on Ziarul National .