Insula Serpilor din Marea Neagra a fost capturata de fortele ruse, a declarat Politia de Frontiera a Ucrainei. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca toti politistii de frontiera aflati pe insula au fost ucisi in atacul rusilor. Infrastructura de pe insula a fost distrusa in urma unui atac aerian si a unui bombardament de artilerie. Insula Serpilor, este unul dintre cele mai sudice puncte ale tarii. Insula, care se afla la aproximativ 20 de mile marine sud de coasta ucraineana, joaca un rol cheie in stabilirea limitelor apelor teritoriale. Aflati amanunte de pe digi24.ro.