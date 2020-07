Insulă privată, vândută pe WhatsApp O insula privata aflata in largul coastei Irlandei a fost vanduta unui cumparator european cu 6 milioane de dolari. Clientul nici macar nu a vizitat locația, iar negocierile au avut loc in mare parte pe platforma de socializare. Noul proprietar, care nu și-a dezvaluit numele, a vazut Horse Island – un loc de 157 acri […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

