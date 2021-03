Insula Primaverii se redeschide neconditionat pentru vaccinati Insula pe care s-a nascut Cristiano Ronaldo, numita si Insula Primaverii, pregateste revenirea la viata turistica dinainte de pandemie.



Insula Madeira, un adevarat paradis situat in Oceanul Atlantic, care apartine de Portugalia, a anuntat deschiderea "coridorului verde" pentru cei vaccinati si pentru cei vindecati de COVID-19.



Conform airlinestravel.ro, cei cu teste negative de COVID-19 pot calatori deja in Madeira. Insa pentru sezonul estival, Madeira doreste mai multi turisti si atunci a anuntat acest coridor verde pentru cei imunizati prin vaccin sau prin vindecarea de COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

