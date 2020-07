Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a dat startul la repartizarea computerizata la admiterea in licee. S-a afișat, cu puțin dupa ora 14.00, prima etapa a acestei distribuții a absolvenților de gimnaziu. In Bacau, pe lista de inscriși apar 3.642 de elevi. Marea lor majoritate au intrat dupa prima opțiune. Sunt insa…

- „Domnu! Va rog! Nu parcați aici. Ma joc și eu puțin cu copiii!” Un spațiu taman liber, in spatele unui aprozar, din zona cunoscuta „Bartolo”. Doua strazi, ca doua ape care se unesc, cum este Bistrița și Siretul, dupa Ruși Ciutea, cumuland aluviuni. Aici, str. Republicii și str. Bicaz sunt barate de…

- Incepand de azi, Teatrul Municipal „Bacovia” da startul spectacolelor, de data aceasta in aer liber, și nu oriunde, ci pe Insula de Agrement, unde a fost amenajata o scena, in zona amfiteatrului. Iata programul reprezentațiilor din acest weekend: Vineri, 3 iulie, ora 20, „Trei povești de dragoste”,…

- Ieri, handbaliștii antrenați de Adrian Petrea și-au reluat pregatirile pe stadionul –spital militar „Letea”. De la prima ședința au lipsit stranierii, care sunt așteptați la echipa la mijlocul acestei saptamani. Departe de sala, dar aproape de handbal. Așa s-ar putea intitula reunirea prim-divizionarei…

- Municipalitatea bacauana a decis scoaterea la licitație a spațiilor comerciale de la Insula de Agrement in vederea desfasurarii activitatilor de alimentatie publica, depozit ambarcatiuni/sporturi nautice si comercializare produse alimentare si nealimentare. Inchirierea, prin licitatie publica, a obiectivelor…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a anunțat ca in spațiul hidrografic Siret, se instituie Cod roșu, Cod portocaliu și Cod Galben – in funcție de zona și situație. COD ROSU: In intervalul 22.06.2020, ora 18:00 – 24.06.2020, ora 12:00, pe raurile din bazinul hidrografic Bistrița…

- Dupa calculele facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR), creditele bancare sunt in ușoara scadere in județul Bacau, dar restanțele la returnarea acestora in ușoara creștere. Debutul perioadei de pandemie, cu regulile impuse de Situația de urgența, cu inchiderea, fie și temporara, a unor intreprinderi…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o atenționare hidrologica cod galben pentru intervalul 10 iunie, ora 14,00 – 11 iunie, ora 14,00. Aceasta vizeaza posibilitatea producerii de scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile…