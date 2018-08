Stiri pe aceeasi tema

- ”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, incepand din 3 si 4 septembrie, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In Thailanda, cele mai puternice ispite masculine așteapta insa sa demaște…

- Cele mai seducatoare ispite feminine așteapta sa demaște in cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, ce va avea premiera pe 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, ceea ce concurenții ascund adanc in minte și in suflet! Domnii vor fi cu siguranța impresionați de farmecele prezențelor…

- ”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, incepand din 3 si 4 septembrie, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In Thailanda, cele mai puternice ispite masculine așteapta insa sa demaște…

- ”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, incepand din 3 si 4 septembrie, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In Thailanda, cele mai puternice ispite masculine așteapta insa sa demaște…

- ”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, incepand din 3 si 4 septembrie, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In Thailanda, cele mai puternice ispite masculine așteapta insa sa demaște…

- Cele mai seducatoare ispite feminine așteapta sa demaște in cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, ce va avea premiera pe 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, ceea ce concurenții ascund adanc in minte și in suflet! Domnii vor fi cu siguranța impresionați de farmecele prezențelor…

- Ritmul alert de filmari presupune nu doar multe ore de munca și drumuri intre cele doua insule pentru Radu Valcan, gazda emisiunii „Temptation Island – Insula iubirii”, ce va avea premiera pe 3 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, ci și foarte multe ținute.

- Radu Valcan, gazda emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, reality show care va avea premiera in curand, la Antena 1, se pregatește sa devina tata pentru a doua oara, așa ca iși face planuri pentru momentul in care il va intalni pe cel de-al doilea fiu al sau.